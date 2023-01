Primo soccorso pediatrico, lezioni con il dottor Giovannini

Il Comitato di Cesenatico della Croce Rossa Italiana ha organizzato un corso di Primo soccorso pediatrico rivolto alla cittadinanza, che si terrà a febbraio nella sala convegni del Museo della Marineria e sarà tenuto dal dottor Vladimiro Giovannini (nella foto), uno dei maggiori esperti di pronto soccorso. Nella prima lezione il 4 febbraio, dalle 15.30 alle 17.30, si affronteranno i temi inerenti le urgenze mediche pediatriche, legate a febbre, convulsioni, laringospasmo e trauma cranico. Nella lezione successiva in calendario il 25 febbraio sempre dalle 15.30 alle 17.30, il relatore illustrerà le manovre di disostruzione e rianimazione pediatrica, anche con prove pratiche su manichino, per apprendere le tecniche antisoffocamento. L’iscrizione al corso è obbligatoria perchè è a numero chiuso e va fatta entro il 30 gennaio. Per informazioni è possibile telefonare allo 0547-673334 dalle 8.30 alle 15, oppure recarsi direttamente nella sede del comitato della Cri in Largo Cappuccini, nel centro di Cesenatico.

Nella relazione il dottor Vladimiro Giovannini spiega quanto sia difficile e delicato intervenire sui piccoli pazienti: "Gestire un intervento che coinvolge la salute di un bambino non è semplice, in quanto la tensione emotiva è così intensa da trasmettere al bambino stesso, molto sensibile al linguaggio non verbale, un disagio psicologico che finisce per aumentare ulteriormente lo stress causato dal dolore e dalla paura. Questo corso - conclude il medico -, serve proprio per avere la preparazione necessaria ad affrontare le emergenze ed è rivolto a genitori, nonni ed educatori".

Giacomo Mascellani