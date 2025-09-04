Primula, di nome e di fatto: ha festeggiato i 102 anni. Nel 1923 nacque Gatteo a Mare, lei fu la prima bimba

Primula Foschi ha festeggiato i suoi 102 anni come ’monumento vivente’ di Gatteo a Mare, dove nacque il 2 settembre 1923. La sua nascita coincise con la fine della prima stagione balneare: fu la prima bambina nata nella nuova località e per questo ricevette il nome Primula, scelto dai suoi padrini, il notaio Mastri e la maestra Pedretti, che celebrarono l’evento con una festa, un giro in fiacre e un libretto di risparmio da cento lire. Cresciuta in una casetta costruita dal nonno su una duna, Primula visse l’infanzia in una spiaggia ancora incontaminata, illuminata da lampioncini a petrolio e animata dai marinai che approdavano per rifocillarsi nella piccola foresteria di famiglia. La sua vita ripercorre la storia di Gatteo a Mare: dalle prime villette e capanni di legno, al turismo d’élite degli anni Trenta fino al boom del dopoguerra.