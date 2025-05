Pro-Gest presenta i suoi prodotti in cartone riciclato

Pro-Gest, il principale gruppo cartario italiano, presenta a Macfrut le innovazioni dedicate al mondo dell’ortofrutta: una gamma di plateaux, bins e vaschette. Soluzioni progettate per rispondere in modo puntuale alle esigenze della filiera, realizzate in cartone riciclato, interamente personalizzabili anche con stampa digitale ad alta definizione. Ogni prodotto è studiato per garantire massima funzionalità, ottimizzare lo spazio e assicurare un trasporto efficiente, nel segno della sostenibilità e dell’innovazione.

Pro-Gest risponde in modo concreto alla stagionalità tipica del settore ortofrutticolo, proponendo progetti su misura sviluppati in stretta collaborazione con i produttori. Ogni soluzione è studiata per garantire qualità, resistenza e sostenibilità, con tempi di consegna rapidi grazie a una rete capillare di stabilimenti sul territorio nazionale.