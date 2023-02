Pro Loco, ecco la seconda volta del presidente Alessandro Rossi

Alessandro Rossi è il nuovo presidente dell’Associazione Pro Loco di Bagno di Romagna. Lo hanno nominato, all’unanimità, nella seduta tenutasi nella sala Rosetti di piazzetta Terme Santa Agnese a Bagno, gli altri membri del nuovo consiglio direttivo, che erano stati eletti dall’assemblea dei soci svoltasi alcuni giorni fa. Il presidente e gli altri 6 componenti del consiglio direttivo resteranno in carica per 4 anni.

Per Alessandro Rossi (nella foto al centro) si tratta di un ritorno alla guida del dinamico sodalizio bagnese, formato da diversi soci che si impegnano volontariamente per la promozione e la valorizzazione del proprio territorio, essendone già stato in passato presidente per vari anni. Alle altre cariche, in seno al consiglio direttivo, sono stati nominati, anch’essi all’unanimità: vicepresidente Marcello Rossi (è altresì il consigliere più anziano), segretario e tesoriere Enrico Camillini. Gli altri neo consiglieri sono Romano Barchi, Franco Camillini, Nelson Mengozzi, Nadia Silvani. Nominati anche due consiglieri supplenti: Gianni Locatelli e Carlo Barchi.

Dopo la formazione della nuova dirigenza della Pro Loco del paese termale d’Alto Savio, ora il presidente Rossi e gli altri componenti il Direttivo sono già al lavoro per assemblare il programma degli eventi, iniziative, sagre, spettacoli (tra essi c’è da immaginare che potrebbe essere messo in calendario anche qualche nuovo evento), che poi saranno sviluppati durante l’anno. Da ricordare, che proprio da quest’anno Bagno di Romagna ha fatto il suo esordio, col riconoscimento ufficiale da parte della relativa Associazione nazionale, tra le fila dei ’Borghi più belli d’Italia’, oltre ad essere già da vari anni insignita della ’Bandiera Arancione’, conferitale dal Touring Club Italiano (TCI).

g.m.