Pro Loco, eletto il nuovo Consiglio

di Gilberto Mosconi

Lunedì sera 6 febbraio 2023 si è tenuta, nella sala Rosetti di Terme Santa Agnese, l’assemblea per l’elezione dei componenti il nuovo Consiglio direttivo della Pro Loco di Bagno di Romagna, visto e considerato che il precedente è giunto alla sua normale scadenza triennale.

Questi i componenti che sono stati eletti del nuovo Consiglio, che è formato da 7 membri: Romano Barchi, Enrico Camillini, Franco Camillini, Nelson Mengozzi, Alessandro Rossi (che è già stato presidente della Pro Loco negli anni scorsi), Marcello Rossi, Nadia Silvani. Ma il percorso per dare il via libera al all’inizio dei lavori del nuovo consiglio non è finito qui. Infatti tra qualche giorno, nel corso della prima riunione del nuovo Consiglio, dovranno obbligatoriamente essere eletti il presidente e il vice, e saranno assegnate le altre varie acariche sociali.

Tra i vari provvedimenti approvati dall’assemblea c’è stato anche quello riguardante la durata del Consiglio direttivo che passa da tre a quattro anni. In proposito scrive in un post, nel sito istituzionale, il Comune: "A tre anni dalle ultime elezioni, un nuovo gruppo di volontari è pronto a portare avanti le iniziative del nostro borgo termale. Facciamo a tutti un augurio per questa nuova avventura e ringraziamo il Direttivo uscente per quanto fatto nei tre anni trascorsi. Alla riunione dell’assemblea hanno partecipato anche l’assessore comunale al Turismo, Francesco Ricci, e i rappresentanti di Unpli, l’Unione Nazionale Pro Loco Italiane, Atos Mazzoni e Massimo Falerni (fra l’altro proprio originario e residente a Selvapiana di Bagno) che, dall’ottobre scorso, è il nuovo presidente regionale Unpli a cui facciamo altrettanto i nostri auguri e con cui siamo pronti a collaborare strettamente".

Il Direttivo uscente ha ritenuto di non presentare alcuna ricandidatura, ritenendo altresì nel contempo opportuno un ricambio alla guida della dinamica Associazione Pro Loco dopo tre anni di intenso lavoro, di qualche problema ma comunque contrassegnati sempre da grande impegno e voglia di fare. E ciò è avvenuto con l’elezione di altri volontari, che negli anni passati hanno sempre espresso il loro apprezzamento e la loro condivisione per le tante iniziative, eventi, spettacoli e altre attività di intrattenimento, promosse e bene organizzate, sempre nel solco della promozione e valorizzazione del proprio paese, dal Direttivo che ha appena concluso il proprio mandato triennale".