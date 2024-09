Pro Loco già al lavoro per la ’Festa d’la nota scura’

Con un depliant in carta patinata, formato settimanale, la Pro Loco di Longiano ha presentato i nove eventi del 2024, sette dei quali hanno già avuto luogo. Ora i 56 soci stanno lavorando alla preparazione della manifestazione del 31 ottobre la ’Festa d’la nota scura’, Halloween, che avrà per dare a Longiano dalle 18 alle 24. Il direttivo della Pro Loco di Longiano è composto da Luca Bentivegni presidente, Omar Baschetti vice presidente, Erica Mazzotti segretaria, Giacomo Guidi, Arianna Angelini, Cristian Canini e Sauro Antolini consiglieri. Dicono il presidente Luca Bentivegni e il vice Omar Baschetti: "Siamo un’associazione no profit che da oltre 60 anni unisce volontari di Longiano e non solo che mettono a disposizione le proprie energie, il proprio tempo libero e condividono le proprie idee per dare a Longiano il successo e lo splendore che merita. L’attuale gruppo è rinato nel 2022, dopo anni di forzato stop, dapprima come volontà, poi come esigenza di rivedere la nostra Longiano e le frazioni rifiorire. Il numero dei soci iscritti oggi è 56 e aumenta di anno in anno. Ciò dimostra quanto i cittadini abbiano a cuore questo paese". I sette eventi già portati a termine con successo: la Festa del maiale il 14 gennaio; Il carnevale sbagliato il 17 febbraio; Ponte Ospedaletto’n rock seconda edizione dal 3 al 5 maggio; la Sagra della ciliegia dal 7 al 9 giugno; Una notte sotto le stelle il 22 e 23 giugno a Ponte Ospedaletto; la 63a Settimana Longianese dal 24 al 28 luglio con il patrocinio del Comune di Longiano; Il Mercatino dei bambini il 7 settembre a Ponte Ospedaletto. Prossimi eventi la Festa d’la nota scura il 31 ottobre e Coloriamo il Natale 2024 nel Parco della Costituzione Europea a Ponte Ospedaletto il 1 dicembre.