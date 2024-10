Pro Loco, sagre d’ottobre: oggi tocca alle ’zambudelle’

Oggi, domenica 13 ottobre, è in calendario, in piazza Ricasoli e nelle vie del borgo termale di Bagno di Romagna, organizzata dalla Pro Loco, la seconda delle cinque Sagre dell’Ottobre bagnese, dopo quella d’esordio dei Tortelli sulla lastra, che ha visto un grande afflusso di persone.

Nello stand gastronomico della centralissima piazza-salotto di Bagno, oggi farà da leccornia principale lo Zambudello (o Sambudello, in gergo bagnese "Zambudelle"), insaccato composto di carne macinata di maiale, che viene chiamato anche "salsiccia matta".

E anche per lo "Zambudelle", valgono le stesse considerazioni che vengono fatte anche per altri prodotti alimentari di origine suina. Come suol dirsi da sempre, niente va sprecato di questo animale, tutto deve servire, tantochè i più abili macellai hanno sempre ottenuto delizie gastronomiche dall’attenta "ripartitura" delle sue carni.

La storia dello "Zambudelle" si perde nei racconti dei vecchi abitanti della valli romagnole. Dentro a questo insaccato si conservano le virtù del territorio e dei suoi generosi abitanti. Abitualmente il prodotto viene cotto sulla griglia, ma può essere anche stagionato. Venendo al programma della sagra odierna, lo stand gastronomico della Pro Loco, oltre allo "Zambudelle", propone anche schiaccina fritta con salumi, patate fritte, tortelli cotti sulla lastra, piadina, birra, vino, caldarroste.

Ovviamente spazio anche all’intrattenimento musicale dal vivo, dove si esibirà la band ’I Pataca d’la Petrela’, al mercatino per le vie del paese, ai momenti di animazione, ai giochi di una volta in legno e a quelli gonfiabili.

Gilberto Mosconi