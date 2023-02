Problemi tecnici all’impianto idraulico: annullato lo spettacolo

La replica dello spettacolo ’Uno sguardo dal ponte’ di Massimo Popolizio, che era in programma ieri sera al teatro Bonci di Cesena, è stata annullata a causa di problemi tecnici all’impianto idraulico.

Lo staff del teatro sta lavorando per permettere alla compagnia di mettere in scena le prossime rappresentazioni del dramma di Arthur Miller, già applaudito nella serata di giovedì, che sono previste questa sera e domani pomeriggio.

I nuovi aggiornamenti verranno pubblicati sul sito cesena.emiliaromagnateatro.com. Per informazioni è altresì possibile contattare il teatro telefonando al numero 0547 355959 oppure inviando una mail a [email protected]

Coloro che erano in possesso dei biglietti per lo spettacolo annullato, potranno invece ottenere il rimborso rivolgendosi direttamente alla biglietteria del Bonci in piazza Guidazzi 8, dal martedì al sabato dalle 11 alle 14 e dalle 17 alle 19. Nei giorni di spettacolo apertura anche dalle 17 alle 21.30.