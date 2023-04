Processo del ‘nevone’ alle ultime battute

Al processo per i soldi che sarebbero stati sottratti alle casse dell’Ac Cesena (poi fallita) con fatture false o gonfiate in occasione dei lavori allo stadio in occasione del ‘nevone’ del 2012 e in altre circostanze durante la gestione di Igor Campedelli, ieri ha deposto l’ingegner Mario Spada, indicato dal Comune di Cesena come direttore dei lavori. Rispondendo alle domande del pubblico ministero e dei difensori, in particolare dell’avvocato Luca Belloni che difende Igor Campedelli, il professionista ha chiarito molti aspetti dei lavori che hanno tempi limitati per l’esecuzione poiché è necessario rispettare le scadenze delle partite del campionato e degli altri eventi che si svolgono nello stadio.

Dopo 14 udienze il processo che si svolge davanti al collegio formato dai giudici Ilaria Rosati (presidente), Marco De Leva ed Elisabetta Giorgi è ormai prossimo alla conclusione, con diversi reati prescritti a causa del lungo tempo trascorso dai fatti sotto esame. Martedì prossimo è prevista l’ultima udienza con la requisitoria del pubblico ministero, le arringhe degli avvocati difensori e la sentenza.