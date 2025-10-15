Processo mascherine: "Accuse già demolite dal Riesame"

"Sergio Covato non è colpevole, le accuse della Procura della Repubblica sono già state demolite dal Tribunale del riesame, quindi va assolto con formula ampia". L’avvocato Carlo Benini di Ravenna ha concluso così la sua arringa in difesa dell’ex funzionario della Prefettura di Ravenna accusato di essersi accordato con l’ex deputato della Lega Gianluca Pini (uscito dal processo patteggiando una pena di 23 mesi di reclusione, con la condizionale, e la confisca di un’ingente somma) per rilasciare il porto d’armi per difesa personale a un amico e socio di Pini, in cambio di una raccomandazione per la figlia in relazione a un posto di lavoro in una banca di San Marino, posto che poi non si concretizzò.

Il processo in questione è relativo alla fornitura all’Ausl Romagna nel 2020, all’inizio della pandemia da Covid 19, di quattro milioni di mascherine chirurgiche per la somma di tre milioni e mezzo di euro da parte dell’azienda Codice di Gianluca Pini. Le mascherine, di provenienza cinese, si rivelarono poi prive dei requisiti richiesti, per cui ci fu una denuncia che fece partire le indagini. Il processo si sta svolgendo col rito abbreviato (che garantisce lo sconto di un terzo della pena in caso di condanna) davanti al giudice per le indagini preliminari Ilaria Rosati.

La posizione di Sergio Covato, 64 anni, non riguarda direttamente la cosiddetta ‘truffa delle mascherine’, ma un’altra vicenda emersa dalle intercettazioni telefoniche. Per lui il pubblico ministero Laura Brunelli ha chiesto la condanna a due anni di reclusione.

Il processo dovrebbe concludersi lunedì 27 ottobre con le arringhe degli avvocati Giovanni Maio e Alessandro Monteleone che difendono Gianluca Prati, all’epoca responsabile del magazzino unico dell’Ausl Romagna di Pievesestina, l’eventuale replica del pubblico ministero e la sentenza.

re.ce.