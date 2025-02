Processo per il crac dell’Ac Cesena. Sentenza fissata per l’8 luglio

Si concluderà l’8 luglio il processo per la bancarotta dell’Associazione Calcio Cesena, fallita nell’agosto 2018 su richiesta della procura della Repubblica di Forlì dopo che l’Agenzia delle entrate aveva rifiutato un accordo che avrebbe portato nelle casse dello Stato circa venti milioni di euro a fronte di un debito fiscale di una quarantina di milioni.

Nell’udienza di ieri, dedicata all’audizione di alcuni testimoni e consulenti citati dalle difese di alcuni imputati, il presidente del collegio giudicante Marco De Leva ha fissato il calendario delle udienze: dopo un paio di giornate dedicate agli ultimi testimoni, martedì 3 giugno ci sarà la requisitoria del pubblico ministero Francesca Rago e l’arringa della parte civile che rappresenta il curatore fallimentare; le arringhe dei difensori degli undici imputati che sono rimasti nel processo sono state messe in calendario il 17 e 24 giugno, un paio di settimane dopo ci sarà la camera di consiglio e la sentenza.

L’udienza di ieri, quindicesima dall’inizio del processo, è stata caratterizzata (come già altre in passato) dalle intemperanze dell’ex direttore sportivo Rino Foschi che a 79 anni se la prende un po’ con tutti: testimoni, avvocati, altri imputati, pubblico ministero, giornalisti. Per contenerne l’irruenza hanno avuto un gran daffare i suoi avvocati difensori Mattia Grassani e Claudio Colletti e alcuni carabinieri. Al culmine del parapiglia il giudice De Leva non ha trovato di meglio che sospendere l’udienza per riportare un po’ di calma in aula e fuori.

Ieri c’è stato modo di vedere uno spaccato del calcio che non va alla ribalta: un calciatore che oggi ha 29 anni ed era stato scambiato con un coetaneo del Chievo Verona (con quotazione milionaria a loro insaputa) per creare plusvalenze utili ad aggiustare i bilanci e raggiungere i parametri necessari a iscriversi al campionato successivo. In realtà i giovani calciatori sono poi stati ceduti a società minori e continuano a giocare percependo un migliaio di euro al mese.

Le deposizioni di Gabriele Gravina, presidente della Federcalcio, e di Serenella Rossano della procura federale hanno permesso di capire che i controlli sulla gestione delle società calcistiche non erano molto approfonditi, e i consulenti Stefano Ricci (per Christian Dionigi, difeso dall’avvocato Antonella Monteleone) e Alberto Di Fresco (per Claudio Manuzzi, difeso dall’avvocato Daniele Molinari) hanno fornito la ricostruzione degli eventi che avrebbero potuto portare al salvataggio dell’Ac Cesena se la procura della Repubblica non ne avesse chiesto il fallimento.