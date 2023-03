Processo per omicidio stradale Morì il giorno prima del compleanno nello scontro frontale sull’Adriatica

di Annamaria Senni

Perse la vita, in un incidente stradale, il giorno prima del suo ventottesimo compleanno. Ora, a processo per omicidio stradale colposo, c’è un cesenate 53enne. Secondo l’accusa l’uomo, chiamato a rispondere per la morte del 27enne Benito Davide Montana, avrebbe guidato in stato di alterazione psico-fisica dovuto all’assunzione di cocaina per un valore pari a quasi 3 volte il limite di legge. Una tragedia diventata ancora più nera quella notte di agosto di un anno e mezzo fa. In base al valore rilevato nell’urina il 53enne, dopo una nottata a Milano Marittima, si sarebbe messo alla guida in stato di alterazione psico-fisica derivante dall’assunzione di cocaina. Un valore, dati alla mano, pari a 897 ngml, contro il limite di 300 ngml, con valore del metabolita rilevata in quantità pari a 440 ngml, contro il limite di 100 ngml. Numeri e circostanze che, se accertati al processo, aggraverebbero ulteriormente la posizione dell’imputato. La tragedia avvenne sull’Adriatica a Gatteo il 18 agosto del 2021. Era l’una e mezza di notte quando una Fiat Bravo, guidata dalla giovane vittima e diretta verso Ravenna, entrò in collisione con la Mercedes B200 proveniente dalla direzione opposta. Alla guida il 53enne di Cesena, che dopo una serata passata a Milano Marittima, stava rientrando a casa. Secondo l’accusa l’imputato avrebbe fatto un sorpasso, con superamento della linea di mezzeria, urtando la Fiat Bravo. Lo schianto fu tremendo. Dietro alla Mercedes, transitavano un autocarro guidato da un 55enne di Cesenatico e una Fiat Panda con a bordo due turiste milanesi di 50 e 51 anni. Tutti coinvolti nel terribile sinistro. Sul posto si erano precipitati il 118, i vigili del fuoco, e la polizia stradale di Rimini. Purtroppo per Benito Davide Montana non c’era stato nulla da fare.

Il 27enne era originario di Agrigento, ma da tempo risiedeva a Ravenna con la famiglia, era appassionato di motori e aveva lavorato alla Cam Impianti, azienda del petrolchimico, per poi lavorare nella vigilanza a Mirabilandia. Secondo quanto riportato dalla perizia medico legale di parte, anche se il test di screening dell’urina dell’imputato (difeso dall’avvocato Fabrizio Briganti) era risultato positivo, il test successivo di conferma della cocaina, e l’esame del sangue sarebbero risultati negativi, e l’assunzione di cocaina (se mai ci fosse stata) sarebbe avvenuta molto prima rispetto al sinistro stradale e ai rilievi tossicologici. L’assunzione della sostanza stupefacente sarebbe retrodatabile a due o tre giorni prima dell’incidente. Il procedimento è stato sospeso al fine di attendere la trattativa del risarcimento danni ai familiari della vittima da parte dell’assicurazione. Circostanza che, se avvenisse, permetterebbe all’imputato di ottenere uno sconto di pena di un terzo in caso di condanna.