"Produttori indipendenti da tutelare"

La riforma del Testo unico dei servizi di media audiovisivi in discussione in Parlamento preoccupa gli operatori del settore a causa della revisione del sistema di quote di investimento e di programmazione in film, serie, documentari italiani a carico di broadcaster e piattaforme e a favore della produzione indipendente italiana. Cna lancia l’allarme in particolare che le norme che penalizzerebbero dal punto di vista contrattuale i produttori italiani. Lisa Tormena (foto), presidente Cna Cinema e Audiovisivo Forlì-Cesena, ricorda che "nella nostra provincia, nel complesso sono attivi oltre 100 operatori nel comparto cinema e audiovisivo, di cui più del 40% associati a Cna. Come sta chiedendo in questi giorni la Cna al Ministro della Cultura e alle Commissioni Cultura di Camera e Senato, è necessario che nella revisione del Tusma sia prevista una quota di investimento obbligatorio a tutela della produzione indipendente europea e italiana non inferiore al 20% da innalzare entro due anni al 25%". Cna chiede interventi a sostegno dei produttori indipendenti.