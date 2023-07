Prof e famiglie contro il trasferimento "Morte annunciata per Geometri"

Doveva essere la panacea per risolvere tutti i problemi di spazio di una delle scuole storiche di Cesena. Invece l’edificio nuovo di zecca costruito all’interno del campus dell’Istituto ‘Garibaldi-Da Vinci’ in via Savio, che comprende 15 ambienti dai 45 ai 60 metri quadrati ciascuno ed è pronto per essere inaugurato, parte già azzoppato. E’ proprio la comunità scolastica a sollevare la vicenda e lo fa con una lettera aperta alla cittadinanza e alle istituzioni, in cui lamenta la decisione della Provincia, "un intervento a gamba tesa" lo bolla, di smembrare l’ex Geometri (ora Cat-Costruzioni Ambiente e territorio) trasferendo lì dal prossimo settembre metà delle classi. "Una decisione gravissima e preoccupante, verso cui esprimiamo un fermo dissenso e una fiera contrarietà — scrivono nella missiva inviata dalla docente Silvia Visani — L’Istituto agrario soffre da troppi anni di una vistosa carenza di aule e laboratori. La stessa costruzione era vista come l’agognata soluzione per alleggerire queste criticità. Collocare in questa situazione già precaria altre sei classi del Cat appare assurdo e improponibile". Gli spazi lasciati liberi, in un’ala dell’Istituto ‘Serra’, verrebbero così occupati dal Professionale ‘Versari-Macrelli’, altra scuola che ha non poca fame di aule. Insomma, una guerra tra poveri. Ma è un dato di fatto che la soluzione volta ad accorpare in un’unica sede i due indirizzi di studio del ‘Garibaldi-Da Vinci’, non accontenta nessuno. Colpa di un progetto poco lungimirante fin da quando è stato deciso, nel 2017: all’epoca c’era penuria di iscrizioni di aspiranti tecnici dell’edilizia (basti pensare che fino a un paio di anni fa si diplomava solo una classe quinta) e sempre più allievi tecnici agrari. Poi l’inversione di tendenza, tanto che ora l’indirizzo Cat contra tre prime classi stabili, con alunni provenienti anche da fuori città. I suoi diplomati nella stragrande maggioranza dei casi non intraprendono la professione di geometra, ma si iscrivono all’università con una prevalenza per le facoltà di ingegneria edile e architettura.

"Cosa ne sarebbe dell’indirizzo per Geometri? Una morte annunciata — prosegue la lettera — L’ennesimo trasferimento della sede, con l’aggravante della separazione tra biennio e triennio, significherebbe depotenziare la sua identità, impoverire la sua offerta educativa, rischiare un decremento degli iscritti che, invece, negli ultimi anni sono cresciuti e si sono consolidati. L’integrità e la stabilità della scuola sono funzionali alla sua stessa sopravvivenza e al suo ruolo formativo nel nostro territorio, per le nostre aziende, per la gestione del nostro patrimonio edilizio e ambientale. Non vogliamo l’affossamento di questa realtà, così preziosa e unica".

Lunedì pomeriggio docenti, alunni e famiglie hanno incontrato il presidente della Provincia, Enzo Lattuca, nella speranza si apra uno spiraglio per un ripensamento. "Si cerchino altre soluzioni, perché ce ne sono. Strade più eque, più giuste e percorribili", concludono.

Francesca Siroli