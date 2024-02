Professioni sanitarie, inaugurata la sede del ’multiordine’

E’ stata inaugurata dal sindaco di Cesena Enzo Lattuca, la nuova sede dell’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e Prevenzione delle province di Forlì-Cesena e Rimini, in via Giordano Bruno 260. All’inaugurazione erano presenti il presidente dell’Ordine, Gianni Pollini, la vicepresidente, Eleonora Iezzi, e diversi membri del consiglio direttivo e dello staff operativo. La sede ospita gli uffici del “multiordine” costituito nel 2018 con la legge n°3, che accorpa attualmente ben 18 categorie di professionisti sanitari in un unico Ordine professionale. A livello territoriale, l’Ordine riunisce i professionisti delle province di Forlì-Cesena e Rimini: ad oggi vanta 1984 iscritti.