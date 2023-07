Profumi tossici sequestrati Ritirati 17mila prodotti

di Annamaria Senni

Oltre 17mila prodotti sequestrati, tra capi di abbigliamento, telefoni cellulari, bigiotteria e persino profumi con sostanze tossiche. É il risultato del blitz della guardia di finanza in provincia di Forlì-Cesena, dove le fiamme gialle hanno intensificato i controlli nel settore della commercializzazione per assicurare che le merci immesse sul mercato non risultino nocive per i consumatori. Quattro i negozi ispezionati (due a Cesena e due a Forlì) trovati a vendere merce irregolare, e quattro le denunce per i rispettivi gestori per violazione delle norme sul commercio dei prodotti.

Nel Cesenate sono stati denuciati due cittadini cinesi sorpresi a vendere nei loro empori materiale elettrico e articoli di bigiotteria e per la casa non conformi alla normativa vigente perché privi delle indicazioni merceologiche e del paese di origine. Oltre a questi, i due commercianti vendevano cellullari, accessori per la telefonia e capi di abbigliamento di note marche, risultate poi contraffatte. La guardia di finanza ha sequestrato ai titolari dei due negozi duecentocinquanta prodotti con marchi contraffatti.

Nel Forlivese le denunce sono scattate nei confronti di una negoziante di origine cinese e nei confronti di un italiano titolare di una profumeria all’interno di un centro commerciale. Le fiamme gialle hanno sequestrato interi rotoli di tovaglie (per un totale di 750 metri) privi del marchio CE e oltre duecento confezioni di articolo per la cura della persona (tra cui profumi e creme per il corpo e per il viso) che contenevano una sostanza utilizzata per profumare il prodotto, la cui commercializzazione è vietata per la possibile tossicità. Ovviamente tutti i cosmetici sono stati sequestrati dalla guardia di finanza, per un totale di 14 litri di prodotti. I finanzieri hanno infatti ritirato dal mercato tutti i prodotti potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori. I negozi continuano la loro attività, mentre i commercianti sono stati tutti denunciati alla procura della repubblica di Forlì per il commercio di prodotti con segni falsi. Per due di loro è partita la denuncia anche per la non conformità dei cosmetici commercializzati, mentre una persona è stata segnalata alla camera di commercio per la violazione delle norme previste dal codice del consumo.