’Profumo di Vigna’ con Antonino Guadagnino

Le temperature scendono, ma il sole resta alto: il mix migliore per correre in mezzo alla natura. Con l’avvicinarsi della fine dell’estate, il podista Antonino Guadagnino e la sua associazione ‘Cesena Eco Trail’ tornano a proporre itinerari podistici a misura di tutti e che si snodano tra le prime colline del territorio. Il programma si arricchisce così di un nuovo evento, ‘Profumo di Vigna’, in programma domenica 7 settembre con partenza da Rio Marano.

"Il percorso – spiega Guadagnino – misura complessivamente 14 chilometri e si snoda sull’asfalto, ma con il verde tutto intorno e di certo ben lontano dal traffico della città. Sarà un tracciato inedito e suggestivo che attraverserà le frazioni di San Tomaso e di Saiano, prima di ‘scollinare’ fiancheggiando i vigneti per ridiscendere nella zona di Rio Eremo da lì imboccare il percorso dei Gessi, fino alla via Tranzano, dalla quale si scenderà per il ritorno verso Rio Marano, con un ‘extra’ decisamente accattivante: il gruppo infatti potrà accedere nell’area della tenuta Giunchi con la possibilità, per chi vorrà, al momento dell’uscita, di approfittare di una degustazione di vino offerta ai partecipanti".

Il ritrovo è a partire dalle 8, mentre la partenza è in programma alle 9. Il costo di iscrizione di 5 euro comprende anche un ristoro finale. Non si tratta di una gara competitiva, ma di un percorso podistico aperto a tutti, da affrontare ognuno col suo passo, dimenticando di guardare l’orologio e limitandosi a farsi rapire dal fascino del paesaggio: "L’intento principale di queste iniziative – prosegue Guadagnino – è in effetti quello di promuovere il territorio, facendolo conoscere prima di tutto ai cesenati, che magari vivono a due passi ma ancora non hanno avuto occasione di esplorare tutte le meravigliose sfaccettature della nostra terra. Nello specifico, il tracciato che abbiamo individuato per l’occasione non presenta particolari difficoltà tecniche e può essere affrontato da chiunque abbia voglia di concedersi del tempo di qualità in mezzo alla natura".

L’appuntamento del 7 settembre farà da apripista all’Eco Trail che andrà invece in scena il 12 ottobre, circa un mese dopo, dunque. Si tratterà della seconda edizione di un evento nato lo scorso anno e subito dimostratosi capace di attirare tanta attenzione. In questo caso, le collaborazioni saranno col Cammino di San Vicinio e coi monaci della basilica della Madonna del Monte.

"Oltre a percorrere un tratto del ‘Cammino’ dedicato al santo – chiude Guadagnino – quest’anno avremo anche la possibilità di entrare nell’area della basilica, percorrendone pure il chiostro. Sarà davvero una bella esperienza, che abbiniamo alla ricorrenza dell’anno giubilare".

Luca Ravaglia