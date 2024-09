"Progettare nel contemporaneo". Si apre la festa dell’architettura

Cesenatico ospita l’edizione 2024 della Festa dell’Architettura. L’appuntamento è alla colonia Agip, dove domani alle 14 inizierà una visita guidata alla storica colonia costruita da Benito Mussolini fra il 1937 ed il 1938. A seguire si terranno gli interventi del sindaco Matteo Gozzoli, della presidente Camilla Fabbri e del consigliere dell’Ordine degli Architetti di Forlì-Cesena. Dalle 15.30 alle 19.30 si terrà un seminario su "Progettare nel contemporaneo", a cura di Elena Mucelli, Francesco Gulinello e Stefania Rössl del Dipartimento di Architettura dell’Università di Bologna. L’incontro propone una riflessione e rappresenta un’occasione per approfondire il tema dell’abitare interpretato alle diverse scale. Gli alunni del corso di laurea saranno tra i principali protagonisti del seminario, che sarà aperto da uno dei più importanti rappresentanti dell’architettura internazionale, Josè Ignacio Linazasoro dedicato al tema della memoria. Gli interventi di presentazione dei progetti selezionati si articoleranno secondo le cinque sezioni in cui è suddivisa la mostra degli stessi, affrontando i temi dello spazio aperto, dell’edificio collettivo, della residenza, dell’ospitalità e degli interni, del recupero. La presentazione dei progetti si chiuderà con l’intervento conclusivo dell’architetto Gianni Braghieri, professore emerito dell’Università di Bologna e fondatore della facoltà di Architettura di Cesena, e della presidente dell’Ordine degli Architetti Camilla Fabbri. Nelle giornate di domani e dopodomani sono molte le iniziative in calendario alla colonia Agip.

g. m.