"Progetti frutto dell’emergenza Ignorate le esigenze dei pescatori"

I pescatori sono la categoria più coinvolta nel progetto dei parchi eolici off shore e Mario Drudi, direttore della cooperativa Casa del Pescatore di Cesenatico, è tra le persone che nutre maggiori perplessità sui piani presentati, soprattutto a Ravenna: "Riguardo al progetto che prevede la realizzazione del Parco eolico Romagna 1 e Romagna 2, riconosciamo l’importanza strategica ed il contributo che l’impianto garantirà sulla via della transizione ecologica per la produzione di energia attraverso fonti rinnovabili. Tuttavia dobbiamo evidenziare che l’iter del progetto, purtroppo già in fase molto avanzata, è stato condizionato pesantemente dall’emergenza energetica che stiamo vivendo e per questa ragione si caratterizza per la scarsa lucidità e l’assoluta disattenzione ai cosiddetti effetti collaterali causati dall’impianto".

Drudi entra nel merito di problemi specifici: "Dalla relazione tecnica sulla valutazione dei rischi della navigazione marittima predisposta da Agnes, emerge che la superficie di mare che sarà occupata è di 387 chilometri quadrati, sui quali la società richiede il divieto di pesca con i sistemi di traino strascico e volante, in quanto gli elettrodotti non saranno interrati alla profondità di almeno due metri, compatibile con lo svolgimento di tali attività. Inoltre chiedono il divieto nel tratto di mare compreso fra i due campi. Sorprende come queste ricadute negative di grande rilevanza economica e sociale, non siano state minimamente considerate in fase di costruzione del progetto da parte della Regione Emilia Romagna. Inoltre siamo molto preoccupati per il peggioramento della sicurezza della navigazione in acque già molto trafficate nella nostra regione, che inevitabilmente la realizzazione di questi ulteriori ostacoli fissi determinerà". Giacomo Mascellani