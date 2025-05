Progetto 'Camminare Insieme' a Cesena: Minibasket e Formazione con la FIP

All’interno del padiglione C della Fiera di Cesena, si è svolto il progetto ‘Camminare Insieme’ proposto dalla Federazione italiana pallacanestro che per quest’anno ha scelto di fare tappa in riva al Savio riconoscendo i valori che la Asd Livio Neri promuove sin dalla sua nascita. Nata in ricordo dell’allenatore prematuramente scomparso, la società cesenate presenta un modello di ‘Minibasket For Life’ in grado di accompagnare le bambine e i bambini alla pallacanestro con tutti gli strumenti necessari. La giornata trascorsa ha rappresentato una bella occasione di incontro e confronto del settore nazionale minibasket e scuola della Fip con le società sportive del territorio, gli istruttori, i dirigenti e i genitori presenti. Le bambine e i bambini della Livio Neri sono scesi in campo insieme a Roberta Regis, tecnico nazionale, docente e formatrice Fip. L’allenatrice, originaria di Ancona, si è messa a disposizione di tutti i presenti, rispondendo alle domande, andando oltre agli obiettivi tecnici e soffermandosi maggiormente su quelli socio-relazionali ed educativi. Le lezioni dei gruppi interessati sono terminate tra gli applausi all’urlo ‘1-2-3 Livio’.

Ancora una volta, grazie al lavoro della Livio Neri, in piena sinergia con il Comune di Cesena, i campi da basket in parquet allestiti alla Fiera sono diventati sede di formazione nazionale e punto di riferimento per la Federazione Italiana Pallacanestro, oltre che essere ormai a tutti gli effetti la casa di centinaia tra bambini e bambine della città.

Così come stabilito dalla convenzione sottoscritta da Comune e da Cesena Fiera lo scorso dicembre, la cittadella dello sport nei padiglioni di Pievesestina continuerà la propria attività per il prossimo triennio, fino al 31 maggio 2027. Si tratta di un progetto definito sulla base di un nuovo modello di impiantistica sportiva per Cesena sviluppato a partire dal 2021 con lo scopo di mettere a disposizione della città, del mondo sportivo e dei più giovani, ulteriori spazi dedicati alla promozione e alla valorizzazione dello sport e dell’attività ludico-motoria, quale strumento di educazione e formazione personale e sociale in una logica sinergica. A partire dal settembre 2021 infatti i 5 campi sportivi allestiti nel padiglione C del polo fieristico di Pievesestina, 2.500 metri quadrati complessivi, sono frequentati quasi ogni giorno dagli allievi dell’associazione di basket Livio Neri, della Polisportiva Endas Cesena e del Centro sportivo italiano Cesena.