Progetto Cau, i leghisti chiedono alla Regione di fare un passo indietro

"La sanità regionale abbia il coraggio di riconoscere gli errori contenuti nella riforma dell’emergenza-urgenza e abbia l’umiltà e la capacità di fare un passo indietro, ascoltando gli addetti ai lavori e i territori. A questo punto non c’è più alcun dubbio: è il Pd che governa la Regione Emilia-Romagna ad accorciare la vita alla sanità pubblica, trasformandola in un malato terminale". Il parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, e il consigliere regionale Daniele Marchetti, responsabile del Dipartimento Sanità del Carroccio, non usano mezze parole per censurare la riforma dell’emergenza-urgenza varata dall’assessorato regionale che sta trovando un biasimo pressoché generalizzato e tra gli addetti ai lavori.