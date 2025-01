Il maxi progetto di Cesenatico: hotel di lusso e alloggi turistici

Cesenatico (Forlì-Cesena), 5 gennaio 2025 – Falkensteiner investe sulla Riviera Romagnola. Uno dei più importanti gruppi del settore turistico a livello internazionale ha infatti scelto Cesenatico per sviluppare un progetto che potrebbe portare benefici importanti in un’ampia parte del territorio costiero. La società presieduta da Eric Falkensteiner si è concentrata sulle vecchie colonie dismesse nell’area di Ponente, per trasformarle in strutture ricettive e alloggi di pregio.

Il noto imprenditore, leader nel turismo in Europa, ha presentato un progetto redatto dallo studio di Richard Meier di New York, e anche questa è un notizia rilevante. L’architetto statunitense, oggi 90enne, è infatti uno dei maestri dell’architettura moderna, che ha fatto le prime esperienze con il grande Le Corbusier e ha realizzato progetti ambiziosi, edifici che sono diventati dei simboli a livello planetario e sono studiati nelle facoltà di architettura.

In Italia Meier ha già progettato un complesso turistico a Jesolo, sempre per il gruppo Falkensteiner. Sul territorio romagnolo lo studio newyorchese collabora con lo studio Preger di Cesena. Il progetto di Cesenatico prevede la trasformazione di dodici colonie diroccate in un piano di alto profilo, da realizzare in due stralci. Nella prima fase dell’intervento saranno demolite cinque colonie, già acquistate da Falkensteiner, per costruire un hotel a cinque stelle di 144 camere, con un grande centro benessere, piscina, impianti sportivi e tutti i servizi, inclusa la spiaggia, aperto tutto l’anno e di alta gamma, con ampi spazi comuni e verde. Nel piano sono previsti 111 appartamenti a fini turistici: i proprietari potranno utilizzare gli spazi comuni dell’albergo, la spa e gli impianti sportivi.

Nel complesso il progetto rispetta la proporzione di 60% di cubatura a fine ricettivo-turistico e 40% di residenziale. Nello step successivo è prevista la demolizione di altre sette colonie (due già di proprietà di Falkensteiner e cinque oggetto di trattativa), ridotte a ruderi, per ricavare due Residenze turistiche alberghiere (Rta), anche queste moderne, di alta qualità e con tutti i servizi, oltre a 46 appartamenti.

Eric Falkensteiner ha incontrato le categorie economiche e le sensazioni sono positive, a partire proprio dai colleghi. Alfonso Maini e Andrea Falzaresi di Adac Federalberghi appoggiano infatti il progetto, Simone Battistoni per i balneari sostiene l’apertura a una trattativa per ricavare il massimo dei benefici pubblici, Confcommercio e Confesercenti sottolineano l’importanza di avere un grande gruppo che investe su una parte di riviera da riqualificare.

Da parte del Comune non c’è ancora una risposta ufficiale. Ciò che fa storcere il naso sono i tanti appartamenti previsti, tuttavia questi complessi costano decine di milioni e per far sì che i conti tornino, occorre prevedere anche una quota di residenziale con cui poter ricavare risorse.

Inoltre, le palazzine residenziali nel progetto sono inserite nell’ambito turistico, con una gestione e servizi dedicati ai vacanzieri che desiderano vivere questo spicchio di riviera e sono disposti a investire. Con l’inizio del nuovo anno ci saranno altri incontri e l’amministrazione comunale incontrerà Falkensteiner.

Per Cesenatico si tratta di una grande occasione, perché avere un grande villaggio del prestigioso gruppo significherebbe trasformare il brutto anatroccolo (le colonie dismesse e diroccate) in un bel cigno. Inoltre, come evidenziano gli albergatori, il brand Cesenatico crescerebbe parecchio, con il nome della località lanciato a livello globale e con benefici per tutti gli operatori economici della zona e anche per i residenti, perché la città avrebbe un maggiore valore.