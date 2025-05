Progetto ‘Col cibo si educa’ tra gastronomia, storia e geografia

Un viaggio tra i sapori e le culture. È una proposta didattica dell’Istituto comprensivo di Savignano sul Rubicone che nei mesi di febbraio e marzo ha accolto il progetto "Col cibo si educa". Al centro dell’iniziativa un laboratorio di educazione alimentare intitolato "Racconti gastronomici / I ragazzi vi spiegano il cibo del mondo", che ha coinvolto studenti, insegnanti e famiglie in un percorso di conoscenza delle origini dei diversi alimenti, il loro ruolo nelle cucine di varie regioni e Paesi e il loro percorso storico nel tempo. Il progetto è stato coordinato da Sergio Diotti, narratore della tradizione e del territorio, con la partecipazione dello chef Giorgio Clementi, membro di Slow Food e dell’Associazione Chef to Chef Emilia Romagna Cuochi che ha condiviso con gli studenti le tecniche di cucina e l’importanza di un uso ecosostenibile degli alimenti. Ha detto la Dirigente scolastica Catia Valzania: "L’iniziativa ha permesso di far scoprire il mondo attraverso i piatti che hanno raccontato la cultura di ogni paese, le caratteristiche dei territori, il clima, i tratti storico-geografici e le tradizioni connesse che hanno determinato la vita di popoli interi. Il progetto è entrato a far parte dei progetti permanenti della nostra offerta formativa e sarà proposto anche nei prossimi anni al fine di promuovere la cultura del benessere attraverso uno stile di vita sano e scelte consapevoli".

Ermanno Pasolini