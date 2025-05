Progetto Empiria per le nuove imprese. Tappa conclusiva a Cesena

Cesena è stata la tappa conclusiva ieri del progetto Empiria – Romagna Marche Crea Impresa, promosso da Crédit Agricole Italia, in collaborazione con Wylab e Le Village by CA Triveneto, per promuovere l’innovazione e l’imprenditorialità del territorio. Quindici startup hanno partecipato al programma di incubazione e allo star program, presentando i loro progetti ad una platea di investitori, aziende partner ed esperti del settore.

Il Demo Day è stato l’ultimo step del progetto Empiria, nato all’interno del Comitato Territoriale Romagna - Marche di Crédit Agricole Italia per supportare la crescita e la nascita di nuove imprese innovative rafforzando l’interazione con i principali stakeholder (aziende, istituzioni, università). Le 15 startup protagoniste del Demo Day sono state selezionate da 84 candidature provenienti da 18 regioni italiane, e più della metà hanno evidenziato di utilizzare l’intelligenza artificiale.

I quattro ambiti di interesse delle attività delle startup sono stati l’agritech (applicazioni e integrazioni delle tecnologie di ultima generazione con i processi di produzione e controllo nel settore agroalimentare), il digitale (l’universo delle tecnologie digitali, delle informazioni e delle interazioni che avvengono attraverso dispositivi e sistemi basati su computer), il manufacturing (processo di trasformazione delle materie prime o dei componenti in prodotti finiti, ricercando soluzioni in favore dell’innovazione, della sostenibilità e della digitalizzazione dell’artigianato) e turismo (tecnologie avanzate e soluzioni digitali per migliorare l’esperienza turistica, aumentare l’efficienza delle operazioni e promuovere la sostenibilità).

In mattinata si sono tenute le presentazioni delle start up e dei progetti, nel pomeriggio si sono svolti gli speed date, incontri one-to-one tra le startup e le aziende partner, nonché con potenziali investitori. La giornata si è conclusa con la premiazione dei tre progetti migliori, che hanno ricevuto l’accesso al Programma di Accelerazione di Le Village Triveneto e premi in denaro.

Le startup premiate avranno inoltre possibilità di intraprendere un percorso di accelerazione per potenziare ulteriormente le loro capacità di crescita e sviluppo. Le tre imprese che hanno vinto l’accesso al programma di accelerazione sono state: my iNDUSTRIES, Corte del Gallo Biobambuitalia e Kinsect. Il primo premio in denaro è invece andato ad AgerTech, secondo posto per Anostra e terza piazza per AI-Cure.