Progetto Ginkgo Rubicone al circolo Casadei

Progetto Ginkgo Rubicone a supporto di persone adulte con disabilità acquisita. Domani, al circolo ricreativo Secondo Casadei di Savignano, i partecipanti al progetto racconteranno la loro esperienza ai servizi del territorio e ai sostenitori. Il progetto inizia il suo terzo anno di attività confermandosi come una risposta innovativa ed efficace per i cittadini dell’Unione dei Comuni Rubicone Mare che si trovano a ricostruire la loro vita dopo un evento traumatico: ictus, traumi cranici, emorragie. Terminato il periodo di ospedalizzazione e riabilitazione, il rientro a casa costringe a una nuova accettazione di sé e del proprio progetto di vita, in seguito alle mutate condizioni di salute psicofisica che condizionano autonomie, lavoro e integrazione sociale. La cooperativa Cils e l’associazione ACeA promuovono azioni di affiancamento e supporto alle persone con disabilità acquisita e ai loro familiari, finalizzate a una migliore qualità di vita, offrendo varie opportunità, come il laboratorio Ginkgo Rubicone e i percorsi di Family Care. Nello specifico il laboratorio ha valenza socio-occupazionale e si realizza a Savignano, negli spazi del circolo ricreativo Secondo Casadei, attualmente per una mattina a settimana, dove il gruppo dei partecipanti può svolgere attività artistico-espressive, ludico-ricreative, occupazionali, discussioni su tematiche specifiche e anche uscite sul territorio.

e. p.