Progetto internazionale Anita Fidelis, delegazione brasiliana in visita

Nell’ambito del progetto internazionale ’Anita Fidelis’ una delegazione brasiliana è stata accolta dal Comune di Sogliano al Rubicone, dal sindaco Tania Bocchini e dagli assessori. Il progetto ha l’obiettivo di promuovere i valori democratici, la parità di genere e la legalità, nonché di contribuire alla lotta contro le disuguaglianze e il razzismo. La delegazione, composta dal direttore dell’Istituto culturale ’Anita Garibaldi’, da alcuni sindaci e autorità brasiliane, dal rettore della principale Università dello Stato e dalle ’Guardiane di Anita’, ha incontrato la sindaca Tania Bocchini in un’atmosfera di grande cordialità e amicizia. Successivamente la delegazione e l’amministrazione si sono spostati presso i locali della Pro Loco per far degustare agli ospiti le eccellenze enogastronomiche del territorio.

Nel pomeriggio la delegazione ha visitato i Musei ospitati nel Palazzo della Cultura. Infine il tour si è concluso presso una ’fossa’ per permettere agli ospiti di assaggiare e apprezzare il "tesoro" di Sogliano al Rubicone: il formaggio di fossa. Ha detto la sindaca: "Questo evento ha rappresentato per la nostra comunità una preziosa occasione di scambio e cooperazione internazionale. E’ stata un’importante opportunità per aprirsi al mondo, arricchendosi attraverso il dialogo e la condivisione. Ringraziamo la delegazione per aver scelto Sogliano al Rubicone come tappa del loro viaggio". La sindaca ha concluso sottolineando il ruolo fondamentale dell’iniziativa ’Anita Fidelis’ per la costruzione di una società più equa e più giusta.

Il progetto ’Anita Fidelis’ è nato nel 2017, grazie all’impegno degli autori Andrea Antonioli, Giampaolo Grilli e Alessandro Ricci, per poi coinvolgere 11 comuni emiliano-romagnoli e la Repubblica di San Marino. Il progetto ha visto la creazione e la diffusione di una nuova pianta di rosa dedicata all’emblematica figura di Anita Garibaldi, l’eroina nata a Laguna, nello Stato di Santa Catarina, in Brasile.

Il progetto è stato creato dall’Unuci di Cesena ed è realizzato dal Centro studi Olim Flaminia di Cesena, con l’Istituto culturale Anita Garibaldi di Laguna, del museo Garibaldi-Meucci di New York e il sostegno delle Associazioni d’Arma di cavalleria e dell’aeronautica Militare di Cesena e dell’Associazione nazionale veterani e reduci garibaldini sezione di Cesena e Cesenatico. Il progetto ha il patrocinio del Ministero della cultura, delle ambasciate di Brasile e Stati Uniti, della Regione Emilia-Romagna, dello Stato brasiliano di Santa Catarina e della Repubblica di San Marino.

Ermanno Pasolini