Progetto Myosotis, prevenzione del disagio a scuola

Il primo circolo didattico di Cesenatico ha portato avanti il Progetto Myosotis, una iniziativa di promozione del benessere e prevenzione del disagio, un percorso educativo che ha accompagnato generazioni di studenti nella scoperta di sé e delle proprie emozioni. Myosotis è il nome scientifico del fiore comunemente chiamato ’Non ti scordar di me’, come ha sottolineato la dirigente scolastica Santarsiero, e sta a ricordare proprio il dovere degli adulti a mantenere lo sguardo fisso sui bambini. Un messaggio di cura e attenzione che si rinnova ogni anno, reso possibile anche grazie al sostegno di Credito Cooperativo Romagna Banca. Quest’anno il progetto ha preso il titolo di "Azione ed emozione", e per il terzo anno consecutivo ha scelto il teatro come strumento privilegiato per guidare i bambini alla scoperta del proprio mondo interiore. Le classi quinte delle scuole elementari sono state coinvolte in un laboratorio guidato da Giuseppe Viroli, attore e autore teatrale, fondatore del Teatro Distracci di Cesena. Al teatro comunale di Cesenatico per l’esibizione finale sono intervenuti il maggiore Massimiliano Iori comandante della compagnia dei carabinieri di Cesenatico ed il tenente Davide Rossitto, comandante del nucleo operativo radiomobile.

g.m.