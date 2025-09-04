Progetto Neetopia opportunità per giovani inattivi

Giovani under 35 che non studiano né lavorano, del tutto inattivi. Vengono identificati con l’acronim inglese ’Neet’ (Not in Education, Employment or Training). Un fenomeno sociale preoccupante. Si tratta infatti di persone a rischio di esclusione sociale e precarietà economica. A loro è indirizzato il progetto Neetopia, ideato dal Progetto Giovani – Ufficio Politiche Giovanili del Comune di Cesena e gestito dall’Azienda Pubblica ai Servizi alla Persona del Distretto Cesena Valle Savio. Neetopia mira a fornire una concreta risposta ad offrire nuove opportunità alle ragazze e ai ragazzi inattivi.

"Se ogni persona può essere paragonata a una lampadina – commenta l’assessora alle politiche giovanili Giorgia Macrelli – le ragazze e i ragazzi che si avvicinano al progetto possono brillare a intermittenza senza sapere realmente come fare per accendere la propria luce. Quello che cerchiamo di fare con Neetopia è trovare insieme il giusto click per attivarli: il tutto può concretizzarsi attraverso un colloquio con la tutor, l’avvio di un percorso di supporto psicologico, con l’assegnazione di una borsa lavoro, l’avvio di un tirocinio o di un’esperienza di volontariato. Oggi, a seguito del primo anno di lavoro, terminato ad aprile, ci prepariamo a conoscere nuove storie e a proporre gli strumenti (pratici e relazionali) per far in modo che ciascun ragazzo faccia il primo passo per ripartire e costruire il proprio percorso, anche cambiando direzione, se necessario".

Nel primo anno sono intercettati più di 200 giovani in situazione Neet, di cui 60 inseriti all’interno del progetto. Le azioni progettuali sono riservate ai/alle giovani in condizione Neet dai 16 ai 25 anni. È possibile chiedere maggiori informazioni o prenotare un colloquio scrivendo a neetopia@aspcesenavallesavio.eu oppure contattando l’équipe di progetto al 333 262 0758.