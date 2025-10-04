Progetto Net Reborn, cassette riutilizzabili contro l’inquinamento

Parte dai pescatori di Cesenatico e dalla Fondazione Cetacea con sede a Riccione, uno dei progetti per la tutela dell’ambiente e per contrastare l’inquinamento da polistirolo. Ieri nella sede della Cooperatica Casa del Pescatore è stato presentato il progetto Net Reborn, che vede in prima linea Fondazione Cetacea, Sea The Change e la stessa cooperativa, con il sostengo di Coopservice e Servizi Italia. L’obiettivo è sostituire le tradizionali cassette in polistirolo utilizzate nel settore ittico, con cassette durevoli e riutilizzabili, riducendo in maniera significativa la dispersione di micro e nanoplastiche in mare, in un modello di economia circolare. Sono intervenuti la vicesindaca Lorena Fantozzi, il project manager Piergiorgio Vasi del Settore pesca della Regione Emilia Romagna, la comandante della Guardia Costiera Emanuela Colì, il direttore Mario Drudi della Casa del Pescatore, Luca Barani e Francesco Suzzi di Sea The Change, Sauro Pari e Martina Monticelli della Fondazione Cetacea Onlus e Giuliana Cairoli di Coopservice. Nella stessa mattinata, al Mercato Ittico i pescatori hanno ricevuto le prime cento nuove cassette riutilizzabili, segnando così un primo passo concreto verso la transizione. Il polistirolo, comunemente usato per le cassette del pesce, è tra i materiali più dannosi per gli ecosistemi marini. Altamente frammentabile, sotto l’azione di sole e agenti atmosferici si degrada rapidamente in milioni di micro e nanoplastiche. Mario Drudi nel suo intervento ha tenuto a sottolineare che i pescatori di Cesenatico utilizzano le cassette di plastica dal 2002 e che le cassette di polistirolo continueranno ad essere utilizzate per commercializzare ad esempio il pesce azzurro caricato sui Tir e venduto in tutta Italia e all’estero.

g. m.