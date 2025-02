Progetto per il campo sportivo. Il sindaco: "Un’area importante"

A Montiano l’amministrazione comunale ha preparato il progetto definitivo per sistemare il campo sportivo e tutta l’area circostante che da tempo sono inutilizzati. Il sindaco Fabio Molari (nella foto) spiega cosa è accaduto.

Perchè il campo sportivo è stato lasciato all’abbandono? "Noi continuiamo a tagliare l’erba e a seguirlo un minimo. Il problema è che fino una decina di anni fa un gruppo di giovani del paese faceva attività sportiva in quel campo da calcio e tutto era curato, recintato e seguito per quel che riguarda la sua manutenzione". Poi cosa è successo? "Il gruppo si è sciolto. Abbiamo cercato altre persone interessate all’utilizzo del campo, senza purtroppo trovarle".

Ora perchè il Comune ha deciso di ripristinarlo? "L’area del nostro campo di calcio è importante, è un grande spazio dove si potranno svolgere attività sportive e per la cura e il benessere fisico. Per questo abbiamo completato un progetto con una spesa di 350mila euro, per il 70% derivanti da fondi regionali e il 30% dalle casse comunali".

Cosa prevede il progetto? "Per la sua redazione c’è stato uno studio approfondito. Verranno rifatti gli spogliatoi con materiali moderni ed energicamente all’avanguardia dotati di pannelli solari. L’attuale campo sarà riconvertito in un campo di calcio a 5 e vogliamo anche inserire un campo da tennis, vista l’esplosione mondiale di questo sport grazie a Sinner".

Quando inizieranno i lavori? "Stiamo aspettando la risposta della Regione per il finanziamento e poi dovremo cercare nei capitoli del bilancio comunale gli oltre 100mila euro che spettano a noi. Siamo solo all’inizio di un percorso che comunque siamo intenzionati a portare a termine a tutti i costi".

Chi lo gestirà? "Cercheremo un’associazione che possa prendersene cura".

Ermanno Pasolini