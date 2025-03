Progetto Safer Internet Safer Kids. Nibble incontra i giovani

Cinquecentocinquanta studenti, tre giorni di incontri, un unico obiettivo: rendere i giovani protagonisti di un web più sicuro e consapevole. Si è appena concluso, con grande successo, ’Safer Internet Safer Kids’ (Sisk), il tour educativo ideato da Nibble srl, internet service provider, con sede a San Piero in Bagno. Lo comunica la società, che poi spiega: "Un percorso fatto di workshop interattivi, incentrati sulle potenzialità educative del web e la consapevolezza digitale. Gli incontri, tenuti dal team di Nibble dall’11 al 13 febbraio, sono stati sviluppati per mostrare ai ragazzi cosa c’è dietro a tutto ciò che fanno online e per ricordare loro che Internet va oltre i semplici e soliti social media".

"Nei momenti di confronto con l’azienda – aggiunge, fra l’altro, Nibble –, gli studenti hanno esplorato temi cruciali come reti, virus, cookie, attraverso le presentazioni del Ceo di Nibble, Simone Mercatelli, e del responsabile R&S, Francesco Saverio Galletti. A chiudere ogni workshop, Alessio Galletti, General e Sales manager di Nibble. Anche Enrico Batani, responsabile marketing e comunicazione di Nibble, ha coinvolto nel progetto, oltre agli studenti, docenti e genitori". La lodevole iniziativa si è svolta con la preziosa collaborazione dell’Istituto Comprensivo di Bagno, Liceo di Bagno, Istituto T.T. di Sarsina, coinvolgendo i plessi di San Piero, Bagno, Alfero, Balze, Verghereto, Sarsina. "Con Sisk abbiamo cercato di restituire ai giovani – sottolinea Nibble – il piacere della scoperta, offrendo loro strumenti concreti per navigare in sicurezza. Il progetto è pronto ad espandersi, coinvolgendo nuove scuole e territori".

gi. mo.