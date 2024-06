Progetto ‘Sommelier astemio’. La cultura del vino alla ribalta anche per chi non può bere

Un brindisi per tutti. Anche per chi è astemio. Venerdì 14 giugno dalle 19 il parco Fornace Marzocchi (La Buca) in via Manuzzi a Le Vigne ospiterà ‘Cantine all’Aperto’, un percorso di degustazione volto a valorizzare la tradizione enogastronomica locale promuovendo al tempo stesso una missione sociale. Durante l’evento sarà infatti possibile fare un vero e proprio tour di alcune delle migliori cantine romagnole, accompagnando il percorso con eccellenze cibo del territorio. La serata, che in caso di maltempo verrà posticipata al 21 giugno, sarà dedicata alla raccolta fondi per il progetto sociale ‘Sommelier Astemio’, un percorso didattico che utilizza la cultura del vino come strumento di inclusività per ragazzi con bisogni educativi speciali, che non possono bere alcolici, ma che non per questo devono rinunciare ad approfondire un mondo, quello del vino, ricchissimo di fascino. Il prezzo per partecipare alla serata è di 20 euro a persona, cifra che include cinque assaggi di vino e due piatti: il ricavato contribuirà all’inserimento lavorativo di persone colpite da diverse disabilità. L’evento è reso possibile grazie alla partecipazione di Ais Romagna, Rotary Cesena Valle Savio, il Gruppo Bbp Social & Food Experience con Welldone Cils Social Food e Incanto, la Centrale del Latte di Cesena, il Salumificio del Vecchio e Giancarlo Faggioli. Il progetto Sommelier Astemio è nato in Puglia , frutto della tenacia del delegato barese, Raffaele Massa, e del lavoro dell’Associazione Italiana Sommelier. La formazione sta ora per partire anche a Cesena, tanto che nei prossimi mesi, aspiranti sommelier astemi impareranno a servire il vino, ad abbinarlo al cibo, a descriverlo con il solo uso della vista e dell’olfatto, acquisendo una vera e propria professionalità.