Programma di Manutenzione Stradale a Bagno di Romagna, il Sindaco Baccini ne parla sul sito istituzionale

Prosegue il programma dei lavori di manutenzione riguardanti le strade comunali che si snodano nel vasto territorio di Bagno di Romagna. Lo comunica il sindaco Marco Baccini con un post sul sito istituzionale, che poi così prosegue: " E’ un programma studiato e organizzato in base agli incontri con i cittadini, alle priorità generali e alla progressione dello stesso. In questi giorni in fase di lavorazione vi è stata l’asfaltatura della strada comunale di Paganico. Nei prossimi giorni seguirà l’asfaltatura della strada di Corzano, degli ingressi degli asili, Via Nello Fattini a San Piero e della strada di Ca’ di Pesarini".