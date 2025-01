Proiezione del film su Don Oreste Benzi

La figura di don Oreste Benzi (di cui nel 2025 ricorre il centenario della nascita) sarà al centro della serata in programma stasera, alle ore 21, al Cine Teatro Victor. Sarà proiettato il film documentario ’Il Pazzo di Dio – La strada di Don Oreste Benzi’ di Kristian Gianfreda e, a seguire, ci sarà l’incontro con il regista. Condurrà la serata Giorgio Pollastri della Comunità Papa Giovanni XXIII.

La pellicola ripercorre la vita, l’impegno, le battaglie di don Oreste Benzi, fondatore della Comunità Papa Giovanni XXIII. La vicenda prende le mosse dai primi anni ’70: don Benzi è un sognatore visionario convinto di poter cambiare il mondo, con l’aiuto di un gruppo di volontari, riesce a dar vita a progetti impensabili, e apre case di accoglienza in Italia e nel mondo. Il documentario si concentra in particolare sugli anni Novanta, periodo in cui Don Benzi ha rivolto la sua attenzione sulle condizioni disumane di vita e sullo sfruttamento delle prostitute. La serata è sostenuta dall’Associazione Papa Giovanni XXIII e dal Corriere Cesenate.