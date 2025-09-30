Proiezione speciale stasera del film su Giovanni Pascoli

Questa sera alle 20.15 presso il teatro di Villa Torlonia Parco Poesia Pascoli di San Mauro Pascoli, proiezione del film su Giovanni Pascoli con la partecipazione straordinaria del regista Giuseppe Piccioni. E’ stato coprodotto da Rai Fiction e MeMo Films su soggetto e sceneggiatura di Sandro Petraglia. Zvanì è interpretato da Federico Cesari, Benedetta Porcaroli, Liliana Bottone, Luca Maria Vannuccini, con la partecipazione straordinaria di Riccardo Scamarcio e con Margherita Buy. Già presentato in anteprima assoluta al Festival del Cinema di Venezia, il fim viene ora proiettato in contemporanea a San Mauro Pascoli e a Barga e poi sarà distribuito nelle sale cinematografiche da Academy Two e successivamente sarà trasmesso nel 2026 su Rai 1. Il film è stato girato in gran parte negli spazi e negli ambienti di Villa Torlonia, a San Mauro Pascoli, luogo dell’infanzia e della giovinezza del poeta e luogo della sua poesia. Nel 170° della nascita di Giovanni Pascoli, la proiezione del film rappresenta il modo più immediato ed efficace per omaggiare e avvicinare il Poeta al grande pubblico, rivelando aspetti inediti della sua vita che si intrecciano con la sua opera ancora oggi così attuale, grazie a un mezzo potente come quello del cinema.