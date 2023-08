"Prolungare la stagione a settembre è un’opportunità"

Settembre è il mese in cui gli operatori turistici possono recuperare le presenze perdute a maggio. Lo sostiene Confesercenti, che crede nelle manifestazioni sportive in calendario nell’ultimo mese della stagione. "Sino ad ora abbiamo lavorato soltanto nei fine settimana _ dice la direttrice Barbara Pesaresi _, quindi dobbiamo riprogrammare e guardare avanti, concentrandoci soprattutto su settembre. Sarà un mese fitto di attività sportive, dal triathlon alla maratona Alzheimer, per concludere con la granfondo Nove Colli, una grande festa per tutti in calendario domenica 24 settembre". Confesercenti prende degli impegni precisi, che vuole condividere con la città: "Per noi destagionalizzare, allungare la stagione estiva ed organizzare eventi di alto livello, trainanti per i turisti italiani e stranieri, è un obiettivo prioritario in termini di strategie turistiche. In passato non è mai stato semplice, ma noi ci crediamo". Confesercenti condivide l’invito della giunta agli operatori a posticipare la chiusura dell’attività estiva.