Promozione del territorio, 200mila euro per Balze

C’è anche un finanziamento di 200.000 euro destinati alla riqualificazione della piazza centrale e di un breve tratto di via Nuova a Balze di Verghereto nei contributi erogati dalla Regione Emilia-Romagna per riqualificare la rete commerciale e promuovere l’attrattività dei territori di varie località regionali. "Si tratta di un finanziamento regionale complessivo per 4.536.509 milioni di euro per 36 progetti di altrettanti Comuni in Emilia-Romagna su una spesa complessiva di 6.530.700 euro", informa l’assessore regionale a Turismo e Commercio Andrea Corsini, che aggiunge: "Una misura che valorizza l’identità dei nostri paesi e città e che renderà il commercio uno strumento concreto di aggregazione sociale. Il commercio diventa motore per promuovere cultura, arte e bellezze naturali, e per valorizzare l’identità dei territori, anche attraverso interventi di arredo urbano in grado di rispondere sempre meglio alle esigenze di cittadini e turisti".

Il contributo di 200.000 euro verrà erogato su una spesa progettuale prevista di 250.000 euro dal Comune di Verghereto. Interesserà la sistemazione e la riqualificazione di piazza 17 Luglio (riferimento al miracolo della Madonna dell’Apparizion a Balze il 17 Luglio 1494) e del tratto di via Nuova, la strada adiacente alla predetta piazza centrale. Piazza 17 Luglio, oltre ad essere il centro della vita paesana, il sabato è anche sede del mercato ambulante da metà giugno a metà settembre. Tra i lavori di riqualificazione è previsto il rifacimento della pavimentazione della piazza, realizzata circa 40 anni fa.