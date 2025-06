Promozione della lettura tra scuola e società

Studenti, insegnanti, autori, poeti e famiglie sono stati coinvolti per una settimana dalla prima edizione di ’A maggio non basta un fiore’, una rassegna di promozione della lettura promossa dall’assessorato alla Scuola e ai Servizi per l’Infanzia, insieme al Cnis di Cesena, al Centro studi servizi educativi ‘Gianfranco Zavalloni’, alle scuole del territorio e alla libreria ‘Giunti al Punto’, con un’iniziativa finale in corte Comandini.

"Avviata in forma del tutto sperimentale – commenta l’assessora alla Scuola e ai Servizi per l’infanzia Maria Elena Baredi – questa prima edizione della rassegna ‘A maggio non basta un fiore’ ha ottenuto risultati significativi rendendo più salda la relazione tra le scuole e la città attraverso il contributo di scrittrici e scrittori che hanno raccontato storie aprendo riflessioni importanti sul nostro tempo. La scuola deve essere un luogo di ascolto, confronto e pensiero. Lo scopo di questa settimana di letture e incontri è stato proprio questo: riscoprire la dimensione sociale della letteratura e della scuola stessa. Proseguiremo dunque in questa direzione continuando ad omaggiare la lezione del maestro Ubaldo Ciccarese e di ‘Nati per leggere’, esperienza di promozione della lettura che ha mosso i primi passi a Cesena su impulso del pediatra Giancarlo Biasini".

Le attività hanno coinvolto studenti di vari gradi scolastici e hanno visto la partecipazione di autori e autrici di rilievo. Alla scuola secondaria di primo grado ‘Viale della Resistenza’ Alex Corlazzoli Falcone; alla primaria Pascoli Elfriede Gaeng. Ancora: Paola Barbato ha incontrato gli studenti della scuola primaria ‘Aurelio Saffi’ e Barbara Marini ha visitato la scuola dell’infanzia delle Vigne ‘Rita Levi Montalcini’. Gli studenti della primaria di Ponte Abbadesse hanno accolto Fabrizio Silei e gli studenti dell’istituto superiore ‘Versari Macrelli’ Marco Campedelli. La primaria ‘Pascoli’ di San Vittore ha accolto Annalisa Mazzotti autrice di ‘Nanosecondo. La rivincita dei superpoteri’.