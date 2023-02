Promozione turistica, Confcommercio bacchetta i politici

Cesena e Forlì escluse dall’offerta turistica regionale, il territorio deve reagire. Lo chiede l’Unione provinciale di Confcommercio di Forlì-Cesena, rimproverando a politica e istituzioni che "se tutti a parole lavoriamo congiuntamente in questa direzione in un grande gioco di squadra, bisogna essere coerenti nei fatti, come questa volta purtroppo non è avvenuto".

"Anche sulla base di questo impegno quotidiano per l’Unione provinciale Confcommercio di Forlì-Cesena- dichiarano il presidente dell’Unione provinciale Augusto Patrignani, presidente Confcommercio di Cesena, e il vicepresidente Roberto Vignatelli, presidente Confcommercio di Forlì - appare incomprensibile nonché inaccettabile che le città di Forlì e Cesena e i loro più estesi territori comprensoriali risultino tagliati fuori dal documentario di promozione turistica sull’Emilia Romagna, della durata di 110 minuti e riguardante ben 50 località regionali, che qualche sera è stato trasmesso su una tv nazionale tedesca per rappresentare la nostra Regione, con la messa in mostra di 50 eccellenze. Il filmato è stato sostenuto dalla Regione, attraverso il coordinamento della società per il turismo Apt.

"Si tratta di un episodio grave che deve essere stigmatizzato da chi rappresentai territorio, la Provincia di Forlì—Cesena e i i due comuni interessati, ma anche gli altri territoriali. Invece in questi giorni, i rappresentanti politici dei cittadini, tranne qualche eccezione, non si sono fatti sentire e la Provincia ha taciuto. Anche l’amor proprio di cesenati e forlivesi è stato ferito e questo silenzio della politica sconcerta e accresce l’amarezza", rimarcano Patrignani e Vignatelli.