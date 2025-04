Pronte le formelle con le poesie di Ines Rovereti

Oggi, alle 16.30, a San Giovanni in Galilea, durante l’annuale Sagra del Raperonzolo, verranno presentate in anteprima le formelle realizzate dal laboratorio ceramico del Museo Renzi, con le poesie di Ines Rovereti "Zenta de mi paes", che ritraggono in versi, diversi personaggi del suo paese natale. Nei prossimi mesi le formelle saranno collocate sulle case in cui questi hanno abitato, per segnare la memoria resistente di una comunità. Per l’occasione i figli e i nipoti della poetessa, leggeranno i brani scritti in dialetto.