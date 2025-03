Pronti 2 milioni di euro per i lavori nelle scuole

La ristrutturazione delle scuole rappresenta uno dei principali obiettivi del Comune. Dopo le riqualificazioni radicali della scuola elementare di Sala nell’ex Villa Romagnoli e dello storico edificio che ospitava la scuola elementare ’2 Agosto 1849’, da tutti conosciuta come scuola Saffi, nei prossimi tre anni sarà portata a termine la ristrutturazione di altri edifici scolastici, inseriti fra le opere pubbliche nel piano triennale degli investimenti 2025-2027. A bilancio sono infatti pronti 2 milioni di euro, che saranno investiti per la ristrutturazione delle scuole Leonardo da Vinci di Ponente e la Ricci Ortali di Villalta. La scuola elementare di Sala è stata ristrutturata e resa antisismica, con i lavori terminati lo scorso anno ed un investimento di circa 1,5 milioni, di cui 600mila euro intercettati da fondi del Pnrr, e 900mila euro sborsati dal Comune. Per la riqualificazione del palazzo storico di via Saffi che per una vita ha ospitato la scuola elementare ’2 agosto 1849’, i lavori saranno ultimati entro la primavera e a bilancio c’erano 1,3 milioni di euro, con un contributo, anche in questo caso, di fondi Pnrr. Tra un mese dovrebbero essere ultimati i lavori della nuova scuola elementare di viale Torino, dove alla fine, con il rincaro dei materiali, si arriveranno a spendere circa 7 milioni di euro. Quando la scuola sarà ultimata, collaudata, e arredata, qui si trasferiranno gli studenti della Saffi, attualmente ospitati nei moduli installati nel giardino della scuola media Dante Arfelli. Una volta liberati questi moduli, sarà possibile trasferirvi temporaneamente gli studenti delle medie, per installare il cantiere della scuola Dante Arfelli, che sarà anch’essa ristrutturata e resa antisismica, con un investimento complessivo di 1,1 milioni; se non vi saranno contrattempi i lavori dovrebbero iniziare fra la tarda primavera e l’inizio dell’estate.

Nel piano triennale degli investimenti 2025-2027 ci sono anche 330mila euro che saranno investiti per trasformare l’ex scuola materna di via Leone in un nuovo asilo nido comunale dall’altra parte della città, a Villamarina monte, che è un servizio molto richiesto dalle giovani coppie che diventano genitori ma hanno bisogno di lavorare e quindi di poter affidare in buone mani i loro piccolissimi. Si stanno realizzando tutti questi interventi in tempi brevi, anche in virtù del fatto che la città di Cesenatico nell’edilizia scolastica ha ottenuto consistenti fondi Pnrr, che impongono delle scadenze, quindi i lavori devono essere fatti entro determinati termini, perchè diversamente si corre il rischio di perdere i finanziamenti. In sostanza il Comune è obbligato a far presto.

Giacomo Mascellani