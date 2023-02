Cesena, lunghe attese al Pronto soccorso: "Triplicati i tempi di ricovero"

Pronto soccorso del Bufalini di Cesena

Cesena, 21 febbraio 2023 – In corridoio su una barella in attesa del ricovero. Dunque quando già si è superata la procedura di accesso al Pronto Soccorso con le sue note criticità di attesa e la destinazione, dopo essere stati presi in carico dai sanitari dell’emergenza, è quella in un posto letto in reparto. Ma anche in questo caso la sosta può arrivare a 49 minuti. Può accadere, infatti, che il letto non sia immediatamente disponibile. In termine tecnico si chiama boarding (come l’attesa di imbarco negli aeroporti) e, come evidenzia il consigliere regionale della Lega Massimiliano Pompignoli che ha focalizzato tale problematica al Pronto Soccorso del Bufalini, si traduce in "cattiva pratica". Ma c’è un problema ulteriore, denuncia Pompignoli: "I tempi di boarding al Pronto Soccorso dell’ospedale Bufalini, in tre anni sono triplicati". "Il boarding - evidenzia Pompignoli - rappresenta una delle cause principali del sovraffollamento del Pronto Soccorso, nonché una situazione di sofferenza per i pazienti e una condizione di stress per gli operatori". "Nel 2020 al Bufalini - dice il consigliere della Lega che riporta i dati fornitigli dalla Direzione Generale cura della persona, salute e welfare dell’Emilia-Romagna - il tempo di stazionamento dei pazienti in Pronto Soccorso...