"Proponiamo mete alternative

La paura per gli incendi nelle isole greche di Rodi e Corfù, pongono molti dubbi a chi ha in programma un viaggio nei prossimi giorni, e anche se gli areoporti sono operativi, la Farnesina ha consigliato di cercare soluzioni alternative. Come è capitato a una famiglia di cesenati (una coppia con il figlio) che dovevano partire domenica scorsa dall’Italia per Rodi e arrivati in aeroporto l’agenzia gli ha proposto una soluzione alternativa. "Gli è stata proposta una vacanza a Creta, anzichè a Rodi - spiega il titolare dell’agenzia Viaggi Manuzzi, Luca Manuzzi - e hanno accettato. Al momento è sconsigliato recarsi nell’isola greca per la situazione di emergenza causata dagli incendi e la nostra agenzia propone o il rimborso del viaggio o il cambio di itinerario. Chi vuole viaggiare viene riprotetto in isole come San Torini, Mikonos o altre. Abbiamo diversi viaggi programmati per Rodi per quest’estate, ogni settimana sono programmate partenze di piccoli gruppi da tre a sei persone, ma al momento il consiglio è di non recarsi nell’isola".