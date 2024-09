"Proponiamo una vacanza ricca di autenticità, musica e ottimo cibo"

In riviera ha avuto successo il weekend di ‘Esperienza 100% Romagna’, la prima vacanza ideata dall’artista Lucia Del Pasqua, toscana e milanese di adozione, e organizzata dalla project manager riminese Marika Tamburini, con l’obiettivo di far conoscere un modo di vivere fatto di autenticità, musica e ottimo cibo. "Le persone devono tornare ad apprezzare le cose semplici – ha detto la Della Pasqua – e dare valore al capitale umano; la Romagna è la terra migliore dove sviluppare queste idee. Io vengo in Romagna da quando ero bambina e sono stata colpita dalla gentilezza delle persone, i bomboloni alla crema, le balere e le sale giochi". La volontà di Lucia è quella di ricreare questa bellezza, facendo riemergere quei valori essenziali che a volte si tende a dimenticare, a favore di un mondo che va troppo di fretta. Grazie all’imprenditrice locale Francesca Cavaleri, uno degli sponsor dell’evento, è avvenuto l’incontro con Marika Tamburini, che ha concretizzato la prima edizione di ‘100% Romagna Autentica’. L’esperienza ha incluso una parte enogastronomica, con l’assaggio della piadina ed un workshop con il fornaio anarchico Daniele Marziali a Saludecio, e degli immancabili momenti danzerecci, nella balera della Casa nel Parco di Levante a Cesenatico e al Bagno Corrado di Gatteo a Mare all’alba. E poi i pedalò, la sala giochi e il soggiorno in una struttura a conduzione familiare, Casa Portofino a Villamarina. Al primo tour di questa vacanza pura, lenta, nostalgica e piena di amore, hanno partecipato turisti provenienti da Sicilia, Svizzera e Toscana. In programma ci sono già altri eventi, sempre con l’intento di promuovere la Romagna e il suo modo di vivere felice.

g.m.