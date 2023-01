Prosegue il ’Natale al mare’, più forte di ladri e vandali

Nonostante le difficoltà, in piazza Andrea Costa proseguono le iniziative del ’Natale al Mare’. Nel cuore del lungomare, nella cornice dello storico Grand Hotel e del grattacielo, sono accese le luci dell’installazione artistica a forma di tunnel e sul lungomare ci sono ancora le luminarie realizzate dal Comune e dell’associazione Carducci Live, con il contributo dei negozi e dei pubblici esercizi della zona. Le luci si accendono ogni giorno al tramonto. Carducci Live, l’associazione alla quale aderiscono parecchi commercianti e operatori turistici del lungomare ed FSociety, la società che gestisce il Cesenatico Village sempre sul lungomare, sono le due realtà organizzatrici del ’Natale al Mare’, con piazza Costa che si illumina e presenta giochi per bambini e ragazzi, le mini mongolfiere, il trenino Dotto, il jumping, una pesca dove si vincono sempre dei giochi ed un piccolo punto di ristoro dove poter gustare crepes, cioccolato caldo e vin brulè.

FSociety quest’anno ha dovuto far fronte a parecchi problemi, perchè il giorno prima di montare il villaggio è stata derubata degli addobbi e delle scenografie natalizie, recentemente ha subito diversi atti vandalici e nell’area dove in estate allestisce il Cesenatico Village, nei giorni scorsi è stata nuovamente presa di mira dai ladri. Nonostante ciò Ester Bellinati e Giuseppe Foresti (nella foto) non demordono e auspicano un 2023 migliore dell’anno passato. Il ’Natale al Mare’ sarà aperto oggi e domani, domenica, e nel fine settimana successivo, sabato 21 e domenica 22 gennaio.

g.m.