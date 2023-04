Prosegue la mostra ’Il sapere delle mani’ a palazzo del Capitano

Prosegue al palazzo del Capitano la mostra "Il Sapere delle Mani" dedicata alle mani, al loro uso sapiente ed ingegnoso, un omaggio al sapere di generazioni di uomini e donne che si sono succedute nel territorio oggi interessato dal parco nazionale delle Foreste Casentinesi. La mostra sarà visitabile fino al 30 aprile: venerdì dalle 16 alle 18,30; sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 12,30 e dalle 16 alle 18,30. È possibile prenotare aperture straordinarie per gruppi e scuole. Per Info: ufficio Iat, Palazzo del Capitano, Via Fiorentina, 38, Bagno di Romagna (0543911046). Nella foto l’inaugurazione della mostra.