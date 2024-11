Prosegue l’agitazione . Secondo giorno di sciopero alla Coop Alleanza 3.0

A seguito dello sciopero tenutosi ieri presso l’appalto Coop Alleanza 3.0. le organizzazioni sindacali non avendo ricevuto riscontri accettabili, in accordo con i lavoratori, hanno deciso di continuare la protesta fino all’ottenimento delle rivendicazioni , pertanto lo sciopero prosegue anche nella giornata di oggi. "La dignità e i diritto di lavoratrici e lavoratori non sono in offerta e tantomeno in svendita", rimarcano Filt Cgil, Fit Cisl e Uil cesenaati.Dopo un lungo percorso, le organizzazioni sindacali Filt Cgil Fit Cisl e Uiltucs comunicano "di aver condivisoo a gennaio 2020 un accordo con la cooperativa esecutrice Astercoop che prevedeva un primo recupero del 50% delle ore di permesso e di ex festività. La restante parte doveva essere recuperato alla scadenza del 31 dicembre scorso, tuttavia così non è stato. Astercoop ha tergiversato fino a qualche settimana fa, proponendo un accordo che prevedeva un recupero parziale, solo per l’anno 2024 e non definitivo. Questo non ha convinto le organizzazioni sindacali e neanche lavoratrici e lavoratori che hanno rifiutato la lotta per lo sciopero".

"Questo continuo rimando – spiegano ancora i sindacati – inoltre sta sottraendo tempo e margini di trattativa su tanti argomenti che restano ancora in sospeso e che le organizzazioni sindacali ritengono non più trascurabili. Lavoratrici e lavoratori dell’appalto Coop Alleanza 3.0 non hanno ancora un accordo di secondo livello degno di questo nome. Sono anni che, pur lavorando pesantemente, ottengono meno del minimo sindacale. Per queste ragioni, le organizzazioni sindacali chiedono il riconoscimento definitivo delle ore di permesso e di ex festività".