Proseguono i lavori alla fognatura bianca in via Cavour

Nella zona Ponente di Cesenatico proseguono i lavori per il ripristino della fognatura bianca in via Cavour, nel tratto compreso tra via Mameli e via Maroncelli. Gli interventi sull’importante strada che collega via Mazzini con il lungomare, sono eseguiti dalla ditta Coromano di Fratta Terme. I lavori erano cominciati due mesi fa, tuttavia una video ispezione fece emergere un danno consistente, con il cedimento della condotta. A quel punto la strada è stata transennata per motivi di sicurezza ed ora il Comune interviene per sostituire quindici metri di una grossa tubazione con uno scavo molto profondo che ha richiesto la temporanea sospensione del traffico. Se non vi saranno contrattempi i lavori saranno ultimati entro fine maggio.