Proseguono le indagini. Versioni contrapposte

Proseguono le indagini degli organi inquirenti per accertare l’esatto svolgimento dei fatti relativi all’aggressione dei tre ragazzi di colore avvenuta venerdì sera in corte Dandini, che sarebbero stati vittima di un attacco fisico fuori del circolo di CasaPound ’La Diavolessa’ dopo che sono stati proferite ingiurie razziste. Ma da parte di Casapound si smentisce l’aggressione e anzi si sostiene che ad esserne stata vittima sono alcuni avventori del circolo.

Da fonti degli organi inquirenti risulta che sono in corso tutti gli approfondimenti del caso e che sono state acquisite le immagini delle telecamere le quali possono rivelarsi molto preziose per l’accertamento dei fatti. Quello che è fin da subito emerso all’attenzione degli organi inquirenti è che si fronteggiano versioni diametralmente contrapposte, da parte dei tre ragazzi malmenati, da un lato, e degli avventori del circolo di CasaPound, dall’altro. Due dei ragazzi stanno per sporgere denuncia, ma ci sarebbero anche due persone che si trovavano dinanzi al locale che sostengono di aver subito lesioni. Sotto la direzione del questore Claudio Mastromattei le indagini stanno procedendo con estremo puntiglio e meticolosa attenzione alle ricostruzione dei fatti per non dare il fianco a strumentalizzazioni ed etichettature politiche.

Intanto interviene sulla vicenda l’associazione Mediterranea Saving Humans di Forlì-Cesena. "Attendiamo che si faccia piena chiarezza a proposito di quanto accaduto in Corte Dandini – afferma –. Alcuni nostri concittadini sono stati aggrediti verbalmente e fisicamente perché neri. Uno degli aggrediti ha dovuto ricorrere alle cure ospedaliere. Gli aggressori provenivano dalla sede locale del partito neofascista CasaPound Italia. Questo basta per affermare che quanto avvenuto è molto grave"

"Ci aspettiamo - prosegue l’associazione – che l’autorità giudiziaria apra un fascicolo volto ad individuare i responsabili dei fatti e una scelta di campo che riteniamo sia necessario compiere, ovvero che l’amministrazione cittadina si schieri con i fatti al fianco degli aggrediti e che si costituisca parte civile del procedimento penale che si avvierà. Come cittadini di questa comunità, consapevoli che quanto successo riguarda tutte e tutti noi, esprimiamo piena solidarietà alle persone aggredite. Ci impegniamo anche ad avviare una riflessione per denunciare tutte le forme di razzismo presenti ogni giorno a Cesena".