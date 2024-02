Prossime tappe ad Ancona e a Ravenna. L’importanza di arrivare tra le prime due

La formula del campionato di serie A1 di ginnastica artistica prevede una prima parte della stagione con in programma tre prove che si svolgono in altrettante località italiane (la prima è stata Brescia, lo scorso fine settimana), al termine delle quali ognuna delle 12 squadre in lizza potrà scegliere di eliminare la prova nella quale ha conseguito il risultato peggiore.

Al netto di questa operazione, le prime sei in graduatoria andranno a giocarsi lo scudetto nelle Final Six che quest’anno si svolgeranno a Firenze il 25 e il 26 maggio. Per l’occasione si formeranno due raggruppamenti da tre squadre le cui teste di serie saranno la prima e la seconda classificata. Queste ultime avranno la possibilità di ’dichiarare’ per ultime gli abbinamenti tra atleti e attrezzi, col sensibile vantaggio di decidere in base alle scelte già fatte dagli altri.

Le prossime due tappe della prima fase sono invece in programma ad Ancona il 23 e 24 febbraio e a Ravenna il 6 e 7 aprile.